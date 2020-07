CCC rozbudowuje linię produktów ekologicznych 'Go for Nature'

Buty i akcesoria z kolekcji "Go for Nature" mają 2 główne wyróżniki. Po pierwsze proces produkcji charakteryzuje się optymalizacją zużycia wody i energii przy zastosowaniu najnowszych technologii, dzięki czemu uzyskujemy produkty przyjazny środowisku. Po drugie produkty z tej linii powstały z ekologicznych surowców i będą wyróżnione trzema rodzajami etykiet: Leather Working Group, Water based PU oraz Recycled plastic bottles, podano także.

"Troska o środowisko naturalne jest integralną częścią naszej działalności. Ogłoszona przez nas niedawno strategia zrównoważonego rozwoju jest syntezą naszego podejścia do kwestii środowiskowych, a także odpowiedzią na potrzeby klientów i rynku, na którym działamy. Tworząc kolekcję 'Go for Nature', dbamy o nasze wspólne dobro, jakim jest ekosystem. Coraz większa liczba klientów, a w szczególności osoby kupujące produkty dziecięce, zwraca uwagę na pochodzenie surowców oraz sposób ich produkcji. Już dziś w ramach kolekcji Lasocki Kids oraz Lasocki Young wszystkie buty wykonane są ze skór pochodzących z garbarni z certyfikatem LWG. Dodatkowo około 43% akcesoriów dziecięcych stworzonych jest z przetworzonych plastikowych butelek PET. To dopiero początek drogi, z każdym rokiem realizacji naszej strategii chcemy powiększać liczbę produktów ekologicznych dostępnych pod szyldem CCC" - powiedział dyrektor zarządzania kategorią produktową i zatowarowaniem w CCC Michał Zgiep, cytowany w komunikacie.