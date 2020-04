CCC zakłada otwarcie sklepów w maju 2020 r. ze sprzedażą na niskim poziomie

Na bazie przyjmowanych założeń dotyczących terminu możliwego otwarcia sklepów stacjonarnych oraz zachowań konsumenckich po ich otwarciu, grupa zakłada stopniowe odbudowanie bazy przychodowej w segmencie detalicznym i hurtowym, podano w komunikacie.

"Scenariusz bazowy obejmuje otwarcie sklepów w maju 2020 r., przy jednoczesnej realizacji budżetu sprzedażowego w tym miesiącu na poziomie 30% (tj. 70% poniżej budżetu) i docelową realizacje budżetu sprzedażowego w grudniu 2020 r. na poziomie 90% (tj. 10% poniżej budżetu)" - czytamy dalej.

W perspektywie średnio-długoterminowej grupa spodziewa się potencjalnego wpływ COVID19 na rynek obuwia w postaci: spadku wartości rynku w 2020 r. i jego odbudowy w 2021 r., możliwego trwałego wzrostu penetracji online, możliwego przesunięcia preferencji konsumentów w stronę niższych półek cenowych, potencjalnego zachwiania globalnych łańcuchów dostaw i prawdopodobnego przyśpieszenia konsolidacji rynku.

"Model biznesowy grupy i strategia GO.22, w ocenie grupy, optymalnie adresują potencjalne zmiany na rynku. Grupa jednocześnie podtrzymuje cele strategiczne na 2020 r. przedstawione w Strategii GO.22" - podkreślono w materiale.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 spółką podjęła m.in. szereg działań w celu dostosowania poziomu kosztów operacyjnych funkcjonowania grupy do okoliczności zamkniętych sklepów stacjonarnych obejmujących poniższe obszary, przy czym, prezentowane wartości odnoszą się do celów, planów:

Koszty funkcjonowania sklepów:

- Czynsze - oczekiwane istotne ograniczenie/wygaszenie kosztów w okresie zamkniętych sklepów w wyniku prowadzonych negocjacji z wynajmującymi, jak i wdrażanych regulacji prawnych oraz równoczesne oczekiwanie uelastycznienie poziomu kosztów w przyszłości (po otwarciu sklepów sklepów),

- Wynagrodzenia - dostosowanie etatyzacji do poziomu sprzedaży, wykorzystanie publicznych programów pomocowych, wykorzystanie zaległych/bieżących urlopów z celem osiągnięcia łącznej redukcji kosztów w okresie zamkniętych sklepów na poziomie ok. 25-30 mln zł/m-c tj. 50-60% vs znormalizowany, budżetowany poziom. Jednocześnie możliwe uzyskanie oszczędności w wysokości ok. 10-15% r/r wykraczających poza okres zamkniętych sklepów.

- Pozostałe koszty - istotne ograniczanie w okresie zamknięcia sklepów (m. in. transport, serwis dla sklepów, marketing sklepowy, itd.) o ok. 12-13 mln zł/m-c tj. ok. 50% vs znormalizowany, budżetowany poziom

Koszty operacyjne (pozostałe koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu)

- Wynagrodzenia - wykorzystanie publicznych programów pomocowych (szacowana redukcja kosztów o ok. 5 mln zł/m-c) w okresie zamkniętych sklepów oraz optymalizacja poziomu etatyzacji w średnim/długim terminie na poziomie oszczędności ok. 5-10 mln zł/rok,

- Pozostałe koszty - redukcja kosztów operacyjnych (w tym. operacje logistyczne, marketing nie sklepowy, wszystkie pozostałe koszty centrali) o ok. 10 mln zł/m-c tj. o ok. 10% vs. znormalizowany, budżetowany poziom (ok. 90 mln zł/m-c) w okresie zamkniętych sklepów oraz trwała redukcja wydatków marketingowych na sponsoring w okresie średnio-długoterminowym.

Koszty finansowe / spłata zobowiązań finansowych - czasowe odroczenie obowiązku płatności odsetek bieżących i wydłużenie terminu zapadalności zobowiązań krótkoterminowych do czerwca 2021 r. oraz utrzymanie dostępnych limitów

Złożenie wniosków o odroczenie płatności zobowiązań publiczno-prawnych (CIT/PIT/ZUS) w kwocie ok. 60 mln zł) oraz zwrot VAT i CIT (ok 62 mln zł)

Minimalizacja nakładów inwestycyjnych - w II-IV kw. 2020 niższe ok. 60% vs GO.22 (ok. 80 mln zł) - uzależnione od terminu otwarcia sklepów, koncentracja na wydatkach na rozwój e-commerce (magazyn eobuwie) oraz limitowanie planowanej ekspansji, podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

