CD Projekt ofiarą ataku hakerskiego. Kurs akcji spada

Michał 29 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wyobrażam sobie że mody do Wiedźmina i Cyberpunka mogłyby mieć kosmicznie dobrą jakość jakby wyciekł kod źródłowy. Jakby Kod do Cyberpunka poszedł live, to może społeczność funowska byłaby w stanie podsyłać do CD Projektu ciekawe rozwiązania pod łatki.