CD Projekt walczy o sukces "Cyberpunka 2077". Od niego zależy kondycja całej branży

Analitycy, na których powołuje się "GW", szacują, że gra sprzeda się w ok. 24-28 mln egzemplarzy. To bardzo dobry wynik, szczególnie jeżeli porównać go z osiągnięciami "Wiedźmina". Wszystkie trzy gry prezentujące przygody Geralta z Rivii sprzedały się w nakładzie ok. 40 mln egzemplarzy - za połowę tego wyniku odpowiada ostatnia część trylogii.