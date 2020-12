CDRL liczy, że w 2021 r. powróci do pozytywnych wyników z poprzednich lat

"Niestety, ze względu na dużą ilość odpisów i ujemnych różnic kursowych nie uda nam się osiągnąć wyniku na plus. Jednak wynik operacyjny pokazuje, że przyszły rok powinien być o wiele lepszy, powinniśmy wrócić do wyników z poprzednich lat. Operacyjnie jesteśmy bardzo skuteczni, wzrost sprzedaży e-commerce będzie przekładać się na lepsze wyniki netto ze względu na znacznie niższe koszty sprzedaży w porównaniu do offline" - powiedział ISBnews Przybyła.