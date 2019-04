CDRL rozpoczął skup 96 872 akcji własnych

"Celem programu skupu akcji własnych jest ich umorzenie albo - w przypadku gdy będzie to uzasadnione interesem spółki - rozdysponowane przez zarząd spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób. W ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie ze złożonym zleceniem, może zostać nabytych do 96 872 akcji emitenta. Na nabycie akcji własnych spółki została przeznaczona kwota pieniężna do 2.960.160,00 złotych (wraz z kosztami nabycia). Program będzie trwał do dnia 28 października 2023 r., lecz nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych" - czytamy w komunikacie.