Celon Pharma ma rekomendację NCBR ws. 38,9 mln zł dofinansowania

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie otrzymania informacji o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania projektu "Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBiR umowy o dofinansowanie ww. projektu" - czytamy w komunikacie.