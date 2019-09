Cena złota bez istotnych zmian po decyzji Fed

Spodziewano się, że decyzja Fed może istotnie wpłynąć na wartość amerykańskiego dolara, a więc również na cenę złota. Jednak reakcja inwestorów była mniejsza niż oczekiwano, co wynikało przede wszystkim z braku zaskoczenia decyzją Fed. Na wykresie amerykańskiego dolara wczoraj pojawiły się wzrosty, ale nie były one długotrwałe. Z kolei na rynku złota tuż po decyzji Fed wyraźnie uaktywniła się strona podażowa, która zepchnęła notowania kruszcu do okolic 1490 USD za uncję. Złoto jednak szybko zaczęło odrabiać straty i dzisiaj rano powróciło powyżej ważnego technicznego poziomu, 1500 USD za uncję.