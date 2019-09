Cena złota stabilizuje się po poniedziałkowych wzrostach

Ostatecznie cały miniony tydzień zakończył się na plusie, jednak odpowiadały za to przede wszystkim piątkowe wzrosty cen złota. Inwestorzy na rynku złota w piątek żywo zareagowali na pojawienie się nowych informacji dotyczących spowolnienia w globalnej gospodarce, konfliktu handlowego Stanów Zjednoczonych i Chin, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Powyższe czynniki wsparły stronę popytową na rynku złota na początku tego tygodnia. W poniedziałek cena kruszcu wzrosła o około 1% (co jest dobrym wynikiem jak na tak mało zmienny instrument) do poziomu niemal 1530 USD za uncję. Z kolei we wtorek rano notowania kruszcu stabilizują się blisko poniedziałkowego zamknięcia.