Ceny miedzi w Londynie przekraczają poziom 5800 USD za tonę

W Chile zapanował chaos, co przekłada się także na ceny miedzi. Kraj ten jest liderem wydobycia tego metalu na świecie, odpowiadającym za około 30% produkcji globalnej. Inwestorów interesuje więc fakt, że do ogólnokrajowych protestów dołączyli się górnicy. Związek zawodowy pracowników kopalni Escondida (największej kopalni miedzi na świecie, należącej do koncernu BHP Billiton), ogłosił, że we wtorek przez cały dzień w kopalni tej będzie miał miejsce strajk, będący wyrazem solidarności z protestującymi na ulicach chilijskich miast.