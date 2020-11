Ceny ropy naft. rosną w zw. ze szczepionkami, zmianami w OPEC+ i zapasami w USA

Wzrost cen ropy naftowej wynika z kilku przyczyn. Pierwszą z nich na pewno jest optymizm na globalnych rynkach, wywołany nowymi informacjami na temat skuteczności szczepionek na COVID-19. Jak dotychczas, kluczowe informacje na ten temat przekazywały firmy Pfizer i Moderna. Wizja pojawienia się na rynku szczepionki prawdopodobnie oznacza zakończenie restrykcji związanych z przemieszczaniem się w przewidywalnej przyszłości (chociaż większość osób jest zgodna co do tego, że nie nastąpi to prędko).