CEZ New Energy wnioskuje do UOKiK o przejęcie kontroli nad Euroklimatem

"Przedmiotem zgłoszenia do prezesa UOKiK jest koncentracja polegająca na przejęciu przez spółkę CEZ New Energy Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, przy Herikerbergweg 157,1101CN Amsterdam, Holandia, należącą do grupy kapitałowej CEZ (prowadzącej działalność między innymi w zakresie świadczenia kompleksowej gamy usług instalacyjnych dla obiektów budowlanych w tym również w Polsce) wyłącznej i bezpośredniej kontroli nad spółką Euroklimat sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Obornicka 68, 62-002 Suchy Las, Polska (prowadzącą działalność w zakresie świadczenia kompleksowej gamy usług instalacyjnych dla obiektów budowlanych w Polsce)" - czytamy w informacji.