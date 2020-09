CEZ rozpoczął sprzedaż aktywów w Polsce, rozważa zbycie pięciu lokalnych spółek

Spółki grupy CEZ w Polsce posiadają dwie jednostki kogeneracyjne, wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe / 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa (z ok. 25-proc. udziałem) i Skawiny. CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) to jeden z największych dostawców ciepła do Katowic i innych aglomeracji miejskich na Śląsku. W ubiegłym roku CEZ Skawina i CEZ Chorzów wyprodukowały łącznie 2443 GWh energii elektrycznej i 5 366 TJ ciepła. Obie elektrownie posiadają technologię współspalania biomasy, wskazano również.