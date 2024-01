Chiny rozważają interwencję na giełdzie. A po drugiej stronie globu hossa

Chiny wpompują setki miliardów dolarów w akcje?

O ocenę sytuacji w Chinach agencja Reutera poprosiła międzynarodowych ekspertów. Większość z nich jest zgodna: Chiny muszą zdecydować się na bardziej zdecydowane działania strukturalne, interwencja może przynieść co najwyżej efekt doraźny. "Dopóki nie dojdzie do większego kryzysu, chiński rząd może po prostu gasić pożar kubkami wody, zamiast użyć czegoś wielkiego, co prawdopodobnie będzie musiał zrobić" - ocenił jeden z ekspertów.

Po drugiej stronie globu hossa

Dane z Chin mocno kontrastują z tymi, które napływają ze Stanów Zjednoczonych. Indeks S&P500 odnotował w poniedziałek poziom 4842 punktów, co jest historycznym szczytem i wynikiem lepszym niż osiągnięty na początku 2022 roku. W całym 2023 roku S&P zyskał ok. 25 proc. Kolejne dane sugerują, że i ten rekord może zostać pobity.

"Wszystko to prowadzi to do prognozy ostrożnych cięć w 2024 roku, które wydają się korzystne dla Wall Street i prawdopodobnie korzystne dla amerykańskiego dolara, ponieważ należy wziąć pod uwagę, że waluty zawsze wyceniane są w relacji do innych walut. Wiele wskazuje na to, że przewaga USD nad EUR trwać będzie nadal" - piszą.