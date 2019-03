Ciech Soda Romania rozpoczął procedurę zwolnień grupowych 16,1% załogi

"Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność restrukturyzacji kosztów stałych poprzez obniżenie poziomu i kosztów zatrudnienia w spółce zależnej. Decyzja ta spowodowana jest wzrostem cen pary technologicznej od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz ryzykiem wynikającym z zapowiedzianego przez jedynego dostawcę pary - spółkę CET Govora - ograniczenia dostaw pary o około 20% wobec stanu obecnego, w okresie od 15 maja 2019 roku do rozpoczęcia następnego okresu grzewczego. Ograniczenie dostaw pary może spowodować ograniczenie produkcji sody na porównywalnym poziomie" - czytamy w komunikacie.

Ciech Soda Romania w ramach zwolnień grupowych zamierza dokonać zwolnień do 95 pracowników, co stanowi 16,1% załogi, w okresie od 15 maja 2019 roku, podano także.

Jednocześnie poinformowano, że trwają negocjacje dotyczące ustalenia formuły cenowej na dostawy przez CET do pary technologicznej do Ciech Soda Romania w latach 2019-2026.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.