Ciech Soda Romania rozpoczął przygotowania na wypadek wstrzymania produkcji

"Powyższa decyzja jest wynikiem wypowiedzenia umowy przez CET, oceny przebiegu dotychczasowych negocjacji z CET dotyczących ustalenia nowych warunków umowy oraz efektem dogłębnej analizy skutków ekonomicznych dla CSR. W przypadku akceptacji ceny proponowanej przez CET, cena pary wraz z certyfikatami CO2 wzrosłaby o ok. 135% w stosunku do ceny pary wraz z certyfikatami CO2 obowiązującej w 2018 roku. Przyjęcie nowej ceny pary przez CSR skutkowałoby trwałą nierentownością produkcji w fabryce CSR" - czytamy w komunikacie.

"Emitent wspólnie z CSR analizuje wszystkie możliwe scenariusze działania, łącznie z hibernacją rumuńskiego zakładu. Emitent oraz CSR rozpoczęli pracę nad przygotowaniem kompleksowego pakietu osłonowego dla pracowników CSR oraz oddziału emitenta w Rumunii ("Oddział"), uwzględniającego w szczególności program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy Ciech " - czytamy dalej.

"W analizach przy tworzeniu Strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021 założono, iż w 2021 udział biznesu rumuńskiego w EBITDA (Z) Grupy Ciech wyniesie mniej niż 1%. Emitent zakładał, iż biznes rumuński wygenerowałby w 2019 roku EBITDA (Z) w wysokości ok. 25 mln zł, przy ujemnych przepływach pieniężnych" - podano w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.