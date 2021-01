Ciech: Soda z niemieckiej fabryki została dopuszczona na rynek farmaceutyczny

"Otrzymany certyfikat i wpisanie do europejskiej bazy producentów otwierają niemieckiej spółce możliwość ekspansji w sektorze farmaceutycznym.[...] Soda ta charakteryzuje się najwyższym stopniem czystości i ściśle określonymi parametrami granulometrycznymi. Właściwości fizyczne i chemiczne tego produktu są regulowane rygorystycznymi restrykcjami jakościowymi i są weryfikowane przez urzędy regulacyjne oraz przez klientów. Dodatkowym atutem linii produkcyjnych Ciech Soda Deutschland jest możliwość dostosowania produktu do indywidualnego zamówienia klienta pod kątem właściwości fizycznych produktu" - czytamy w komunikacie.

Wykorzystanie sody oczyszczonej jako substancji czynnej na terenie Unii Europejskiej i USA umożliwia zastosowanie jej m.in. w produkcji płynów dializacyjnych, w terapii mukowiscydozy ( inhalacje ) , kwasicy metabolicznej, a także jako łagodnego środka antyseptycznego czy składnika środków do higieny ustnej. W ostatnich latach soda oczyszczona w formie substancji czynnej znalazła szerokie zastosowanie również w kosmetologii i dermatologii , a także w sektorze spożywczym, gdzie może być wykorzystywana jako składnik suplementów diety oraz do produkcji tabletek i proszków musujących, podkreślono.

"Rozszerzenie oferty Grupy Ciech o sodę oczyszczoną farmaceutyczną z Niemiec o najwyższej jakości, to nie tylko szansa na wejście na nowe, perspektywiczne rynki, ale także potwierdzenie stosowania dobrych praktyk produkcyjnych, stabilności procesu wytwarzania, doskonałości technologicznej i ogromnej wiedzy oraz profesjonalizmu naszych pracowników. Rok 2021 będzie pierwszym, w którym w pełni wykorzystamy potencjał nowej linii produkcyjnej w Niemczech, zarówno pod kątem zdolności produkcyjnych, jak i oferowania klientom najwyższej jakości produktu, potwierdzonej certyfikacją i wieloma audytami. To ważny krok w realizacji strategii grupy, której celem jest między innymi konsekwentne zwiększanie udziału produktów specjalistycznych w portfolio Ciech"- powiedział prezes Ciechu Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Ciech produkuje sodę oczyszczoną pod marką Sobic w zakładzie w Niemczech oraz w Inowrocławiu. Łączne zdolności produkcyjne grupy w tym zakresie wynoszą rocznie ok. 200 tys. ton, co plasuje Ciech na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej w 2019 roku, moce wytwórcze zakładu w Stassfurcie wynoszą ok. 110 tys. ton sody, z czego ok. 50 tys. ton najwyższej jakości sody oczyszczonej rocznie.