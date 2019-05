Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013

"W przypadku utrzymania niekorzystanego dla spółki zależnej stanowiska w postępowaniu oraz w ewentualnym postępowaniu sądowo-administracyjnym, na wynik skonsolidowany Grupy Ciech będą miały wpływ kwoty: 30 775 121,95 zł z tytułu VAT oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 13 520 818,00 zł. W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech wpływ może mieć zapłata odsetek, o których mowa powyżej" - czytamy dalej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.