Ciech: US nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dot. rozliczenia VAT

"W decyzji UCS określił spółce zależnej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku VAT w kwocie 37 893 505 zł. Biorąc pod uwagę, że w dniu 24 stycznia 2014 roku spółka zależna zapłaciła kwotę 7 118 383 zł, kwotą sporną pozostaje kwota 30 775 122 zł. Spółka zależna posiada w stosunku do Skarbu Państwa wierzytelność o zwrot podatku VAT w wysokości 30 775 122 zł. Egzekucja zobowiązania podatkowego określonego w decyzji może zostać przeprowadzona w stosunku do wierzytelności podatkowej. Postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez US objęte są również odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 14 033 456 zł" - czytamy w komunikacie.