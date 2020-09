ClientEarth: Polska wyczerpała budżet węglowy ograniczający ocieplenie do 1,5°C

"Budżet węglowy to łączna ilość dwutlenku węgla, jaką każdy kraj może wypuścić do atmosfery, nie przekraczając określonego progu wzrostu średniej temperatury na Ziemi względem epoki przedprzemysłowej. Ratyfikując Porozumienie Paryskie, Polska zadeklarowała dążenie do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5°C i tym samym solidarnie przeciwdziałać katastrofie klimatycznej" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.