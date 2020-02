CM International zakończył testy urządzenia Athor do terapii falą uderzeniową

Urządzenie wykorzystuje falę uderzeniową do nieinwazyjnej terapii. Służy ona m.in. do redukcji wzmożonego napięcia mięśniowego oraz stanów zapalnych . Jest to również jedna z najlepszych metod leczenia bólu związanego z układem ruchu. CMI wprowadziła szereg programów zabiegowych do zastosowania w medycynie estetycznej tj. redukcji cellulitu czy rozstępów, wyjaśniono.

"Nasz hiszpański partner brał już czynny udział w powstawaniu innych naszych urządzeń, jak np. laser Nexus. Poznał naszą jakość i możliwości w realizacji tego typu projektów. Wiemy już, że zrealizujemy pierwsze zamówienie na ok 30 szt. Do końca roku zamierzamy sprzedać od 100 do 150 szt. tego typu produktu. Większość sprzedaży powinniśmy zrealizować w drugiej połowie roku. Wynika to z kalendarza imprez promocyjnych. Najważniejsze jest to, że zachowujemy prawa do produkcji i dystrybucji Athora. Będziemy mogli go oferować na innych rynkach" - powiedział wiceprezes Michał Sebastian.