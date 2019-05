CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 13,7% r/r w kwietniu

"Wysoki wzrost obrotów w ujęciu rocznym to efekt ruchomej daty Wielkanocy. W ubiegłym roku święto to było obchodzone 1 kwietnia, przez co całe przedświąteczne zakupy trzeba było zrobić jeszcze w marcu, natomiast w br. zarówno sama Wielkanoc, jak i przygotowania do niej przypadały na kwiecień" - czytamy dalej.