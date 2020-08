Cognor miał 20,86 mln zł zysku netto, 38,97 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

"W zakończonym kwartale wyzwania i trudności, które przyniósł pierwszy kwartał roku 2020, pogłębiły się. Dzięki elastyczności i dywersyfikacji produktowej, rozproszeniu odbiorców oraz pomocy ze strony państwa ograniczyliśmy szkody i osiągnęliśmy zysk EBITDA w kwocie 39 mln zł. Zanotowaliśmy także zysk netto w kwocie 21,9 mln zł częściowo dzięki umocnieniu złotego i związanymi z tym zyskami z niezrealizowanych różnic kursowych dotyczących tej części zadłużenia, która jest denominowana w euro, w wysokości 2,2 mln zł. Mimo konieczności ograniczeń produkcyjnych odnieśliśmy sukces w zarządzaniu kapitałem obrotowym i zbudowaliśmy komfortowy bufor płynnościowy" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

"Przychody Grupy zmniejszyły się o 60,4 mln zł i 11,7% w wyniku spadku cen o: 84 zł do tony i 8,8% w przypadku złomów stali, 201 zł do tony i 9,6% w przypadku kęsów oraz 371 zł do tony i 14% w przypadku wyrobów finalnych. Wpływ cen został w pewnym stopniu zrekompensowany wyższą sprzedażą ilościową kęsów o 9,4 tys. ton i 18,9% lecz przeciwny efekt miało zmniejszenie ilości sprzedaży: złomów stali o 5,4 tys. ton i 15,2% oraz wyrobów finalnych o 1,2 tys. ton i 0,9%" - czytamy dalej.