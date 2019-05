Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Przychody Grupy zmniejszyły się o 4,5 milionów złotych i 0,9% w wyniku spadku cen o: (i) 75 złotych do tony i 6,7% w przypadku złomów stali oraz (ii) 22 złotych do tony i 0,9% w przypadku kęsów co częściowo zniwelował wzrost średniej ceny produktów finalnych o 11 złotych do tony i 0,4%. Negatywny wpływ zmienności cen został do pewnego stopnia zrekompensowany wyższą sprzedażą ilościową: (i) złomów stali o 0,9 tysięcy ton i 2,3% oraz (ii) produktów finalnych o 6,3 tysięcy ton i 5,1% przy spadku ilości kęsów o 5,4 tysięcy ton i 12,1%. Nasze spready przerobowe dla kęsów zmniejszyły się nieznacznie o 1 złotych do tony zaś w przypadku produktów finalnych uległy poprawie o 48 złotych do tony. To nie zniwelowało jednak efektu wzrostu kosztów przerobu w tym cen energii, które przyczyniły się w największym stopniu do pogorszenia rentowności. Wpływ samej dynamiki cen na EBITDA okazał się nieistotny bowiem w okresie dwóch ostatnich kwartałów otoczenie cenowe było stabilne. Pozytywny wpływ zapasów na EBITDA w pierwszym

kwartale 2019 roku szacujemy na jedynie 0,6 milionów złotych w porównaniu do 5,6 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komentarzu zarządu.