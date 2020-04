Colliers: 72% firm z rynku magazynowego ograniczyło działalność

"Nieobecność części pracowników to jeden z czynników ograniczających prowadzenie działalności firm z sektora przemysłowego. Wśród innych odczuwalnych konsekwencji pandemii respondenci wskazywali wstrzymanie produkcji, problemy z dostawą towarów czy trudności na poziomie administracyjnym. Według badanych, negatywny wpływ na funkcjonowanie biznesu ma również spadek popytu na niektóre produkty, zamknięcie części lub wszystkich kanałów sprzedaży, a także mniejsza aktywność klientów" - skomentowała analityk Agnieszka Bogucka.

"Spodziewamy się spadku liczby inwestycji o charakterze spekulacyjnym, natomiast przyspieszyć może rozwój rynku magazynów 'ostatniej mili'. Jest to bezpośrednio związane z gwałtownym wzrostem sprzedaży w sektorze e-commerce, a co za tym idzie zapotrzebowaniem na magazyny bliżej dużych miast" - powiedział senior partner, dyrektor działu powierzchni logistycznych i przemysłowych Maciej Chmielewski.

Respondenci są podzieleni co do możliwych scenariuszy związanych z wpływem obecnej sytuacji na zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię magazynową. Blisko połowa z nich uważa, że długoterminowo, po ustaniu pandemii, popyt nie ulegnie zmianie. Ankietowani spodziewają się, że czynsze nieznacznie spadną lub pozostaną na niezmienionym poziomie.

Pandemia będzie miała też wpływ na rynek gruntów przemysłowych. Już teraz inwestorzy odkładają w czasie decyzje o ich zakupie. Przyczyną jest niepewność, ale też wydłużające się procedury administracyjne, prawne i negocjacje. Właściciele gruntów, potrzebujący pilnie kapitału, prawdopodobnie będą zmuszeni obniżyć ceny ze względu na ograniczenie popytu. Niewykluczone, że część transakcji zostanie wstrzymana do czasu unormowania się sytuacji.

"Trwające projekty wydają się być niezagrożone, ale w dłuższej perspektywie mogą zostać poddane renegocjacjom. Taki stan rzeczy powoduje, że spodziewamy się stagnacji cen na rynku gruntów przemysłowych, a w dłuższej perspektywie, nieznacznego ich spadku. Zbyt wcześnie jest jednak, by określić, jak duże będą to obniżki, i czy w ogóle do nich dojdzie. Wydaje się, że grunty przemysłowe zlokalizowane na terenie głównych rynków, tj. Warszawa, Śląsk, Wrocław, Łódź, Poznań, nie powinny być zagrożone. Jednak i tu procesy decyzyjne ulegną wydłużeniu" - ocenił dyrektor w dziale powierzchni logistycznych i przemysłowych Mariusz Zborowski.