Colliers: Zasoby biurowe w Europie Środk. i Wsch. przekroczą 30 mln m2 w 2021 r.

"Łączne zasoby nowoczesnych biur w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej w I półroczu 2019 r. osiągnęły 27 mln m2. W tym czasie deweloperzy oddali do użytku 707 tys. m2, a 3,7 mln m2 jest obecnie w budowie. Największą podaż nowoczesnej powierzchni biurowej odnotowano w Warszawie, Budapeszcie i Pradze, natomiast największy wzrost nowej podaży w pierwszej połowie 2019 r. nastąpił w Bukareszcie. Drugie miejsce pod względem ilości nowej powierzchni biurowej oddanej w tym samym czasie zajęła Sofia, a kolejne Warszawa" - powiedziała dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku Dominika Jędrak, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi.

Większość nowoczesnych projektów biurowych jest zlokalizowana w stolicach krajów, choć rynek biurowy rozwija się również w miastach regionalnych. W pierwszej połowie 2019 r. we wszystkich stolicach 15 analizowanych państw najemcy wynajęli ponad 1,5 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Najbardziej aktywne pod tym względem sektory to IT, usługi profesjonalne i bankowość. Również sektor BPO/SSC rozwija się dynamicznie w większości z analizowanych w raporcie krajów regionu, podano także.