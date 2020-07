Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

Na podstawie umów, Columbus ma swobodne prawo do oceny projektów przygotowywanych do realizacji przez Huffington Invest Group lub ELQ i decydowania o ich nabyciu lub odmowie nabycia (każdy projekt realizowany będzie w ramach spółki celowej). Jednocześnie Columbus na podstawie umowy nabywa prawo do wyłączności nabycia poszczególnych projektów (spółek celowych) realizowanych przez dewelopera, lub które będą realizowane przez dewelopera, w okresie wskazanym w umowie, podano w komunikatach.