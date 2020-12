Columbus ma umowę inwestycyjną ws. możliwości nabycia 4 projektów farm PV

Wraz z zawarciem umowy przyrzeczonej dotyczącej SPV, sprzedający będzie zobowiązany do zwarcia na żądanie Columbus Energy z tą SPV umowy zobowiązującej go do realizacji projektu rozwijanego przez SPV w formule EPC (wraz ze wszystkimi rynkowymi zobowiązaniami dotyczącymi realizacji prac oraz udzielanej rękojmi i gwarancji) w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.