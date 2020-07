Compensa TU na Życie wprowadza ubezpieczenie połączone m.in. z inwestycją w UFK

"W Compensie Maximie łączymy wiele elementów i robimy to w sposób, który jest dla polskiego rynku unikatowy. Chcemy tym produktem mocniej niż dotychczas zaznaczyć naszą obecność w segmencie życiowym. Wierzę, że nam się to uda, bo naszym ubezpieczeniem precyzyjnie odpowiadamy na wyzwania, które są dziś tak ważne dla Polaków i o których przypomniała nam pandemia koronawirusa. To przede wszystkim konieczność wielokierunkowego zabezpieczenia zdrowia i finansów na niepewną przyszłość" - powiedział członek zarządu Compensy Życie Konrad Kluska, cytowany w komunikacie.