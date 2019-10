Corteva Agriscience: 56% nastolatków nie jest zainteresowanych rolnictwem

"Celem tego wyjątkowego badania było dogłębne zbadanie stosunku młodych ludzi do rolnictwa oraz wskazanie kluczowych luk będących przeszkodami w wykształceniu nowej generacji rolników oraz pracowników przemysłu rolniczego. To badanie będzie pomocne zarówno dla nas, jak i innym przedstawicieli sektora rolniczego, którzy są ukierunkowani na przyszłość. Dzięki niemu będzie możliwe opracowanie rozwiązań na zmotywowanie nastolatków, aby zaczęli postrzegać rolnictwo jako obiecujący, innowacyjny i zaawansowany technologicznie obszar gospodarki, dający możliwości na zbudowanie pomyślnej kariery" - podsumowała Corporate Communications Manager in Central and Eastern Europe w Corteva Agriscience Anna Babich.