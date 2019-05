CPK i IATA powołały Komitet Konsultacyjny, który pomoże w planowaniu lotniska

W skład tego podmiotu wejdą przedstawiciele linii lotniczych, którzy planują korzystać z nowego lotniska. IATA zaprosiła do Komitetu wszystkich zainteresowanych przewoźników (także niezrzeszonych w tej organizacji). Oprócz linii dotychczas operujących z Lotniska Chopina takich jak m.in. LOT, British Airways, Air France, KLM, Alitalia, Lufthansa , Swiss, SAS, Norwegian, Finnair , TAP, CSA, Air Baltic, Aerofłot, UIA, Belavia, El Al, Air China , Turkish Airlines , Emirates, Qatar Airways - oraz innych sieciowych przewoźników będą to również tzw. linie niskokosztowe i cargo.

"Nasze działanie jest starannie przemyślane. Nie da się dobrze zaplanować lotniska, nie pytając się o zdanie tych, którzy będą z niego korzystać, czyli przede wszystkim przewoźników lotniczych. Konsekwentnie budujemy bazę wiedzy, która posłuży nam do przygotowania planu generalnego, czyli masterplanu Portu Lotniczego Solidarność" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild, cytowany w komunikacie.

Inauguracyjne spotkanie zostało wyznaczone w Warszawie na 18 lipca, a jeszcze w tym roku odbędą się kolejne. Działalność ACC będzie miała na celu weryfikację założeń koncepcyjnych CPK, uzgodnienie ich z potrzebami przewoźników, wprowadzenie do koncepcji ewentualnych korekt oraz wstępną analizę kosztów i korzyści. Cel jest taki, żeby planowane rozwiązania były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami przewoźników: technicznymi, operacyjnymi i finansowymi, wyjaśniono w materiale.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z bliskiej współpracy z CPK przy tym kluczowym projekcie dla transportu lotniczego w Europie. Według prognoz, europejski popyt na podróże wzrośnie do 2037 r. o ok. 50%, dlatego niezbędna jest budowa infrastruktury, która będzie w stanie na to zapotrzebowanie odpowiedzieć. Cieszymy się, że poprzez projekt CPK możemy zaoferować pasażerom rozwiązanie, na które czekają" - wskazał wiceprezes IATA odpowiedzialny za Europę Rafael Schvartzman.