CPK: Rozpoczął się kolejny etap pozyskiwania danych na potrzeby master planu

Podczas spotkania przedstawiciele spółki CPK zaprezentowali przewoźnikom aktualny status przygotowań do budowy CPK wraz z zakładanymi harmonogramami i zakresem prac. Jednocześnie rozpoczęli kolejny etap pozyskiwania na potrzeby master planu CPK specjalistycznych danych i prognoz dotyczących m.in. przewozów pasażerskich i cargo, floty i pracowników. Celem jest dopasowanie przyszłej infrastruktury do realnych potrzeb linii lotniczych i rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych w 2023 r.

"COVID-19 to wielkie wyzwanie dla całej branży lotniczej. Dla CPK oznacza on podwójnie wytężoną pracę. Z jednej strony, musimy dopilnować, aby przygotowania do uruchomienia Portu Solidarność nie zwolniły. Z drugiej, musimy zaadaptować się do dynamicznie zmieniających się oczekiwań podróżnych. Dlatego też na bieżąco uzgadniamy nasze plany z wiodącymi liniami lotniczymi i innymi przedstawicielami sektora lotniczego" - dodał prezes CPK Mikołaj Wild.