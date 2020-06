Credit-Agricole: PKB spadnie o 3,8% r/r w 2020 r., odbije w II kw. 2021 r.

"Prognozujemy, że ze względu na pandemię COVID-19 polski PKB w II kw. spadnie o 10,5% r/r, w III kw. o 2,5%, w IV kw. o 4,1%, a w całym 2020 r. obniży się 3,8%. Uważamy, że roczna dynamika PKB powróci do dodatnich poziomów dopiero w II kw. 2021 r., a tempo wzrostu gospodarczego w całym 2021 r. wyniesie 3,2%. W konsekwencji polski PKB osiągnie swoją wartość sprzed wybuchu pandemii dopiero w 2022 r. Czynnikiem ryzyka w górę dla naszej prognozy jest zapowiedziane przez KE uruchomienie unijnego funduszu odbudowy, mającego na celu złagodzenie ekonomicznych skutków pandemii w UE w IV kw. o 4,1%, a w całym 2020 r. obniży się 3,8%. Uważamy, że roczna dynamika PKB powróci do dodatnich poziomów dopiero w II kw. 2021 r., a tempo wzrostu gospodarczego w całym 2021 r. wyniesie 3,2%" - czytamy w "Kwartalniku Agrobiznesu" Credit Agricole.

"W całym horyzoncie naszej prognozy zakładamy, że inflacja będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym. Oczekujemy, że w 2020 r. wyniesie ona 3,6%, podczas gdy w 2021 r. obniży się do 2,2%" - czytamy dalej.

"W konsekwencji podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą stopa bezrobocia w Polsce nie osiągnie dwucyfrowego poziomu. Uważamy, że na koniec 2020 r. wyniesie ona 7,5% wobec 5,2% na koniec 2019 r., a w 2021 r. spadnie do 6,1%. Z kolei tempo wynagrodzeń obniży się w 2020 r. do 4,1% r/r wobec 7,2% w 2019 r., podczas gdy w 2021 r. spadnie ono do 3%" - podał bank.