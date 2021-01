Czarnek: Decyzje, co dalej ze szkołami premier zakomunikuje w kolejnych dniach

Mama 51 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na razie wytyczne dla klas I-III to pobożne życzenia. Niemożliwe do zrealizowania. A nazywane szumnie "ścisłym rygorem epidemicznym". Bańki nie działają, świetlice łączą wszystkie klasy. Angliści chodzą z klasy do klasy. Toalety wspólne. To co zostało? Maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu. Papier wszystko przyjmie...