Czarny czwartek na warszawskiej giełdzie. To już panika

Łukasz Stefanik, analityk rynków finansowych z XTB to, co się działo na warszawskim parkiecie nazywa krótko: "totalna wyprzedaż". - Główne indeksy giełdowe w Europie rozpoczęły dzień od solidnych luk spadkowych, co miało związek z orędziem prezydenta USA, które miało miejsce w godzinach nocnych czasu polskiego. Donald Trump zdecydował, że zawiesza połączenia z Europy do USA. Jego zdaniem był to “mocny ale konieczny krok” w walce z szerzącą się pandemią koronawirusa - przypomina.