Szacunki, oparte na danych europejskiej grupy przesyłu gazu Entog i dziennych raportach Gazpromu dotyczących tranzytu gazu przez Ukrainę, wskazują, że Rosja eksportowała do Europy rurociągami przeciętnie 77,6 mln metrów sześciennych dziennie tego surowca w porównaniu ze 174,8 mln metrów sześciennych w 2022 r .

Według danych Gazpromu i obliczeń agencji Reutera, Rosja wyeksportowała w ubiegłym roku do Europy około 63,8 mld metrów sześciennych gazu różnymi drogami.

Rosyjski LNG

W ubiegłym roku od 1 stycznia do 15 lipca br. do odbiorców europejskich trafiło ok. 12,3 mld m sześc. rosyjskiego gazu skroplonego, który sprzedawany jest przez prywatny koncern Novatek. Podczas gdy koncern Novatek ma coraz większe możliwości, potęga Gazpromu topnieje.