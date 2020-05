forex 19 minut temu

Czernicki z MF: Dług blisko 55% PKB tylko przy silnym załamaniu wpływów podatk.

W symulacjach Ministerstwa Finansów dotyczących powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) dług publiczny w latach 2021-2022 (wg polskiej metodologii) mógłby "oprzeć się" o zapisany w ustawie o finansach publicznych poziom 55% w relacji do PKB tylko w scenariuszu bardzo powolnego odbudowywania się wpływów podatkowych, ocenia w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki. Podkreślił, że scenariusz bazowy resortu zakłada, że wskaźnik ten może wynieść ok. 52-53% PKB w latach 2021-2022.