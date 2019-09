Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

Planowany harmonogram podziału przewiduje m.in.: podjęcie przez nadzwyczajne walne zgromadzenia spółki dzielonej i spółki przejmującej uchwał o podziale 19 września br.; złożenie wniosków do KDPW o rejestrację akcji serii B - do 2 października; ostatni dzień notowania akcji Selvita S.A. oznaczonych jako uprawniające do objęcia akcji oferowanych - do 14 października; dzień referencyjny - do 16 października; dzień przydziału - do 18 października.