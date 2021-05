Debiuty na GPW. Zarząd oczekuje 20 nowych spółek na głównym parkiecie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje łącznie około 20 debiutów na rynku głównym w tym roku, co przełoży się na wyższy wzrost obrotów, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

"Widzimy, że jest duże zainteresowanie dobrych spółek debiutem na giełdzie. W tej chwili jest siedem prospektów emisyjnych złożonych w Komisji Nadzoru Finansowego, rozmawiamy z wieloma spółkami. Możemy oczekiwać ok 20 debiutów w tym roku na rynku głównym, co powinno przełożyć się też na zwiększone obroty" - powiedziała Olszewska podczas wideokonferencji.

Olszewska przypomniała, że do chwili obecnej na rynku głównym GPW zadebiutowało 8 spółek, a na NewConnect 13, o łącznej wartości IPO 5,8 mld zł.

"Jak wspomniałam, w KNF jest kilka prospektów, wiemy o tym, że planują IPO spółki Emitel, Shoper. To nie będą takie duże debiuty, jak w przypadku Pepco, ale będą to bardzo ciekawe spółki, więc oczekujemy tutaj zainteresowania inwestorów. Duże jest także zainteresowanie rynkiem NewConnect i są to spółki już nie tylko z sektora gamingowego, ale także technologicznego, biotechnologicznego i tutaj również liczymy na dużą liczbę debiutów" - dodała Olszewska.