Dekpol Deweloper planuje początek budowy 1. projektu we Wrocławiu na II kw. 2020

"Miniony rok oceniamy jako udany. Koniunktura na rynku pozostaje cały czas bardzo dobra. Zakładamy jednocześnie utrzymanie się silnego popytu również w kolejnych okresach. W 2019 r. osiągnęliśmy zadowalające wyniki sprzedażowe, kontynuując rozwój działalności deweloperskiej. Mniejsza sprzedaż w porównaniu do poprzedniego roku wynikała z przesunięcia terminu wprowadzenia do oferty części projektów. Nadrobimy to z nawiązką w najbliższych okresach. Nasza zdywersyfikowana oferta jest dobrze dopasowana do oczekiwań klientów. Realizowane projekty obejmują zarówno budowę osiedli mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych, luksusowych apartamentowców, jak również pokoi hotelowych" - powiedział także prezes.