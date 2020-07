Dekpol Deweloper podtrzymał plan sprzedaży i przekazań na 2020 r.

Wcześniej podczas konferencji prasowej podkreślił, że pandemia COVID-19 do tej pory nie miała większego wpływu na działalność operacyjną spółki.

Poinformował także, że debiut Dekpolu na rynku wrocławskim przesunął się na przyszły rok, że względu na proces uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale jednocześnie projekt został zoptymalizowany, a liczba lokali zwiększona do ok. 400 z ok. 350.