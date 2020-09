Dekpol spodziewa się w II półroczu 2020 podobnych przychodów jak w I poł. roku

"Drugie półrocze powinno zrealizować podobne przychody, na poziomie z I półrocza, wynik też powinien być na poziomie zadowalającym. Nasz cel to żeby wyniki netto były w granicach 5%, 5% plus. I to co widzimy, kolejne lata też powinny być dla grupy dobre i w takim tempie się rozwijać" - powiedział Tuchlin podczas konferencji prasowej.