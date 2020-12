Dekpol wydzieli departament generalnego wykonawstwa do spółki Dekpol Budownictwo

"Przeniesienie poszczególnych obszarów aktywności Dekpol do dedykowanych im spółek umożliwia zwiększenie efektywności procesów i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w obsługiwanych, a wzajemnie odróżniających się segmentach rynku. Co więcej, proces ten nadaje dalszemu rozwojowi grupy kapitałowej Dekpol zindywidualizowany charakter, m.in. poprzez dobór dedykowanych rozwiązań oraz kadr dla czterech głównych filarów działalności - działalności deweloperskiej mieszkaniowej, produkcji osprzętu do maszyn budowlanych, prefabrykacji stalowej i żelbetowej oraz generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych. Dekpol rozpoczął wdrażanie przyjętej strategii w styczniu 2019 roku. Jako pierwszy do spółki Dekpol Deweloper wydzielony został departament deweloperski. Z początkiem 2020 r. do spółki Dekpol Steel została przeniesiona produkcja osprzętów do maszyn budowlanych. Zwieńczeniem procesu reorganizacji będzie przeniesienie aktywności spółki w zakresie działalności budowlanej do Dekpol Budownictwo, z dniem 1 stycznia

2021 roku" - czytamy w komunikacie.