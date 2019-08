Deloitte: Ceny luksusowych mieszkań i domów w Warszawie wzrosły o 16% w 2018 r.

"Po kryzysie finansowym w 2008 roku znajduje się on w dobrej kondycji z perspektywami na dalszy wzrost. W 2018 roku globalna sprzedaż nieruchomości luksusowych wzrosła o 3% r/r. W 2017 roku było to 2%" - powiedział partner associate w dziale doradztwa nieruchomościowego Deloitte Dominik Stojek, cytowany w komunikacie.

Jego zdaniem, do parametrów zaliczających nieruchomość do grupy luksusowych w coraz większym stopniu zaliczają się również nowoczesne technologie, w tym na przykład e-ładowarki do samochodów elektrycznych na miejscach parkingowych czy internet rzeczy, który pozwala sterować urządzeniami domowymi.