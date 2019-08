Deloitte: Polska rodzina przeznaczy na wyprawkę szkolną średnio ponad 1 700 zł

Ponad połowa rodziców (51%) zamierza przeznaczyć na wyprawkę tyle samo pieniędzy co w ubiegłym roku. W przypadku jednej trzeciej będzie to więcej, a 18% zamierza wydać mniej niż przed rokiem. Główne powody wyższych wydatków Polacy upatrują we wzroście cen (64%) i rosnących potrzebach dzieci (49%). Z kolei w grupie, która planuje wydać mniej, malejące potrzeby dzieci są głównym powodem niższych budżetów szkolnych (57%). Ponad połowa badanych (61%) ocenia swoją sytuację finansową na poziomie podobnym do ubiegłorocznego. Odsetek respondentów deklarujących poprawę i pogorszenie jest podobny (21% vs 18%), wskazano także.