Deutsche Bank: brakuje niektórych naszych rosyjskich akcji

Reuters dotarł do notatki wydanej 9 czerwca. Deutsche Bank informuje w niej, że odkrył niedobór akcji stanowiących zabezpieczenie kwitów depozytowych (DR) , wyemitowanych przez bank przed inwazją Rosji na Ukrainę. Akcje te przechowywał w Rosji inny bank-depozytariusz.

Deutsche Bank przypisał to decyzji Moskwy, która zezwoliła na zamianę niektórych DR na rosyjskie akcje lokalne. Bank podkreślił, że konwersja ta została przeprowadzona bez "zaangażowania lub nadzoru" niemieckiego banku. Reuters podkreśla, że to pierwszy duży bank, który oficjalnie poinformował klientów, że nie mogą przejąć na własność dokładnie wszystkich akcji, do których są uprawnieni.