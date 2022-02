Wyprzedaż rano ominęła giełdę w Moskwie, która nie otworzyła się planowo . Rosyjskie władze ogłosiły, że opóźnią o 3 godziny start sesji. Miało do tego dojść o godzinie 10:00 czasu moskiewskiego.

Choć w stolicy Rosji jest już po godzinie 14.00 (+2 godziny w stosunku do polskiego czasu), strona internetowa moskiewskiej giełdy ciągle nie działa . Serwisy ekonomiczne nie publikują też aktualnych notowań. W końcu pojawiła się oficjalna informacja, że rosyjska giełda dziś się nie otworzy.

Rosyjskie koncerny dołują

Okazuje się, że aktualne notowania Gazpromu w Wielkiej Brytanii i w Niemczech są na minusie blisko 40 proc. Przypomnijmy, że to czołowy rosyjski koncern państwowy. Jest największym światowym wydobywcą gazu ziemnego . Kontroluje blisko 20 proc. udokumentowanych rezerw surowca.

To nic przy załamaniu na akcjach Sberbanku , czyli największego rosyjskiego banku. Doniesienia o sankcjach związanych z blokadą systemu SWIFT (bankowe rozliczenia międzynarodowe) sprawiły, że w poniedziałek notowania Sberbanku są około 70 proc. pod kreską.

Również paliwowe koncerny takie jak Lukoil i Rosneft ostro dołują . Przed południem na londyńskiej giełdzie traciły odpowiednio 50 i 40 proc. Równocześnie ceny ropy naftowej na światowych rynkach dość wyraźnie idą w górę (+5 proc.), co pokazuje, że posiadacze akcji obu gigantów spodziewają się poważnych konsekwencji sankcji.

Wśród największych rosyjskich koncernów można wymienić też np. Novatek. To największy rosyjski niezależny producent gazu ziemnego i drugi co do wielkości w ogólnej produkcji gazu po koncernie Gazprom. Także tego giganta nie ominęła wielka wyprzedaż akcji. W poniedziałek w Londynie jego notowania osunęły się o prawie 70 proc.