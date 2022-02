Rosyjska giełda cofnęła się o 6 lat. W chwilę wyparowały biliony rubli

Prezydent Rosji Władimir Putin, wymierzając rakiety w Ukrainę, rykoszetem trafił też w rosyjski biznes. Jeszcze we wtorek czołowe rosyjskie firmy zgrupowane w indeksie MOEX były w sumie wyceniane na 15,25 bln rubli. Dwa dni później moskiewska giełda pokazuje, że zostało z tego mniej niż 10 bln .

Niemal 6 bln rubli (według kursu walutowego z wtorku to około 75 mld dolarów ) wyparowało z kont największych biznesmenów , tamtejszego skarbu państwa i zwykłych obywateli.

Prawdopodobnie na tym rynkowa panika się nie skończy. Gdyby giełda wróciła do stanu z okresu poprzedniej inwazji na Ukrainę , oznaczałoby to kolejne straty rzędu 4 bln rubli .

Gazprom (2,8 bln rubli)

Gazprom to rosyjski koncern państwowy. Jest największym światowym wydobywcą gazu ziemnego . Kontroluje blisko 20 proc. udokumentowanych rezerw surowca. Zatrudnia setki tysięcy osób i jest jedną z najcenniejszych rosyjskich spółek.

Rosneft (2,3 bln rubli)

Rosneft to rosyjski państwowy koncern działający w branży petrochemicznej. Jest rosyjskim odpowiednikiem PKN Orlen . Podstawowa działalność spółki obejmuje poszukiwanie i eksplorację złóż węglowodorów, wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego itp. Udział firmy w globalnym wydobyciu ropy naftowej wynosi około 6 proc . W 2020 roku spółka wyprodukowała 4,14 mln baryłek dziennie (204,5 mln ton) płynnych węglowodorów.

Z dnia na dzień rynkowa wartość Rosneftu spadła o połowę. Jeszcze w środę można ją było szacować na 4,6 bln rubli, a teraz to już tylko 2,3 bln .

Sberbank (2,3 bln rubli)

W czwartek w kilka godzin wycena rosyjskiego banku spadła o połowę. Jego wartość można porównać z Rosneftem i jest to obecnie około 2,3 bln rubli .

Lukoil (1,6 bln rubli)

Lukoil to drugie pod względem wielkości rosyjskie przedsiębiorstwo naftowe . Powstało w 1991 roku z połączenia trzech zakładów państwowych: "Łangiepasnieftiegaz", "Urajnieftiegaz" i "Kogałymnieftiegaz". Ich nazwy pochodziły od miast w zachodniej Syberii. Spółka wydobywa ropę naftową w Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Egipcie i Iraku. Swoje stacje paliw posiada w kilkunastu państwach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Novatek (1,5 bln rubli)

Novatek jest największym rosyjskim niezależnym producentem gazu ziemnego i drugim co do wielkości w ogólnej produkcji gazu po koncernie Gazprom. Firma została założona w 1994 roku. Jej centrala znajduje się w mieście Tarko-Sale w zachodniej Syberii. Oprócz tego, że spóła posiada około 10 proc. zasobów gazu w Rosji, na koniec 2020 roku miała też dostęp do rezerw ropy naftowej szacowanych na 16,4 mld baryłek.