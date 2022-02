Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii otwarcie przyznają, że nie wierzą w zapewnienia Rosji o wycofywaniu wojsk z terenów wokół Ukrainy. Sugerują, że jest wręcz przeciwnie i po cichu rozbudowywana jest armia żołnierzy gotowych do ataku .

Rosyjski biznes traci na konflikcie

W sumie od końca października (wtedy rozpoczął się zjazd na rosyjskich akcjach) do końcówki stycznia (dołek notowań) wartość indeksu MOEX spadła o jedną czwartą. W tej chwili strata to około 17 proc .

Przekłada się to na gigantyczy spadek wartości około 50 największych rosyjskich spółek. Ich łączna wycena aktualnie wynosi 17,64 bln rubli, podczas gdy jeszcze cztery miesiące temu przekraczała nawet 21,5 bln rubli. Różnica to blisko 4 bln rubli, co przy obecnym kursie amerykańskiej waluty daje około 53 mld dolarów.