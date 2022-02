asad 2 godz. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

,,Amerykański wywiad ostrzegał, że w nocy z wtorku na środę może dojść do inwazji na Ukrainę. Rosjanie na taki krok się nie zdecydowali," jakby jankesi poinformowali Rosję o jej inwazji na Ukrainę to może i by się udało, a tak to kicha i wielkie g....o wyszło. Ktoś się nudzi i brzydko się bawi, zgadnijcie kto ?